Video: Выпуск 13. Часть 3. Месть мужской команды. Где логика? Сезон 1

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25 мая

Выпуск 13. Часть 3. Месть мужской команды. Где логика? Сезон 1

В шоу Где логика?13 выпуск от 25.05.2021 актеры и авторы Дизель Шоу сыграют в одном из самых сложных раундов в программе – Плюс-минус. Именно в этой игре участникам необходимо проявить все грани своей фантазии. И первый же ребус окажется настолько сложным для «Глубуля» и «Буль», что Сергею Притуле придется буквально на себе показывать правильный ответ. Также в третьем раунде девушкам бумерангом вернется их предательство в самом начале шоу, и Евгений Сморигин и Егор Крутоголов украдут правильный ответ у женской команды. Все это смотри в шоу Где логика? 13 выпуск от 25.05.2021 на сайте Нового канала.

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Где логика 13 выпуск 4 раунд смотреть онлайн

Выпуск 13. Часть 3. Месть мужской команды. Где логика? Сезон 1
Выпуск 13. Часть 1. Девушки предадут парней. Где логика? Сезон 1
Выпуск 13. Часть 2. Подстава от Мэрилин Монро. Где логика? Сезон 1
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