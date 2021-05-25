В шоу Где логика?13 выпуск от 25.05.2021 актеры и авторы Дизель Шоу сыграют в одном из самых сложных раундов в программе – Плюс-минус. Именно в этой игре участникам необходимо проявить все грани своей фантазии. И первый же ребус окажется настолько сложным для «Глубуля» и «Буль», что Сергею Притуле придется буквально на себе показывать правильный ответ. Также в третьем раунде девушкам бумерангом вернется их предательство в самом начале шоу, и Евгений Сморигин и Егор Крутоголов украдут правильный ответ у женской команды. Все это смотри в шоу Где логика? 13 выпуск от 25.05.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 13 выпуск смотреть онлайн

Где логика 13 выпуск 4 раунд смотреть онлайн