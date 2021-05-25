Смотри онлайн шоу Где логика? 13 выпуск от 25.05.2021, в котором команды «Глубуля» и «Буль» сыграют в Третий лишний. Яна Глущенко и Виктория Булитко дадут парням возможность отгадать самые легкие задания в игре, а сами покажут свой блестящий ум, разгадывая сложные ребусы. Но актриса Мэрилин Монро и обычный календарь заставят обе команды сомневаться в своей наблюдательности. Так кто же сможет дать больше правильных ответов в Третьем лишнем? Узнаешь прямо сейчас в развлекательном шоу Где логика? 13 выпуск от 25.05.2021 на сайте Нового канала.

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