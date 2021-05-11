Финальный раунд в шоу Где логика? 12 выпуск от 11.05.2021 станет решающим в этой игре. Юлии Саниной, Владу Яме, Евгению Коту и Алене Шоптенко придется вспомнить имена всех своих коллег по цеху, так как Логический пинг-понг будет посвящен звездам украинского шоу-бизнеса. Леся Никитюк на своей маршрутке переедет Яму, а Эльза из «Холодного сердца» окажется причастной к самой известной украинской группе. Сможет ли мужская команда вырвать победу у Шоптенко и Саниной? Или же память девушек на имена не даст им проиграть? Это ты узнаешь прямо сейчас в шоу Где логика? 12 выпуск от 11.05.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 12 выпуск смотреть онлайн