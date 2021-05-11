Video: Выпуск 12. Раунд 4. Кто фанат Сандры Буллок в мужской команде? Где логика? Сезон 1

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Новый канал / Де логіка? / Сезон 1 / Где логика: смотрите онлайн 12 выпуск от 11.05.2021 / Выпуск 12. Раунд 4. Кто фанат Сандры Буллок в мужской команде? Где логика? Сезон 1
11 мая

Выпуск 12. Раунд 4. Кто фанат Сандры Буллок в мужской команде? Где логика? Сезон 1

В 4 раунде в шоу Где логика? 12 выпуск от 11.05.2021 участники традиционно разгадывают киноребусы, в которых зашифрованы названия фильмов и сериалов. Алена Шоптенко продолжит свое фееричное шествие по игре и начнет давать досрочные ответы, а знание украинской архитектуры даст возможность Владу Яме угадать название мультфильма. Годзилла и Кинг-Конг помогут участникам вспомнить культовый фильм с Сандрой Буллок, но окажется, что главным фанатом этого кинопроизведения является вовсе не женская команда. Кто же победит в Угадай меня? Смотри в шоу Где логика? 12 выпуск от 11.05.2021 на сайте Нового канала.

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Выпуск 12. Раунд 4. Кто фанат Сандры Буллок в мужской команде? Где логика? Сезон 1
Выпуск 12. Раунд 1. Амбициозные планы Влада Ямы. Где логика? Сезон 1
Выпуск 12. Раунд 2. Алена Шоптенко – специалист по азартным играм. Где логика? ...
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