В 4 раунде в шоу Где логика? 12 выпуск от 11.05.2021 участники традиционно разгадывают киноребусы, в которых зашифрованы названия фильмов и сериалов. Алена Шоптенко продолжит свое фееричное шествие по игре и начнет давать досрочные ответы, а знание украинской архитектуры даст возможность Владу Яме угадать название мультфильма. Годзилла и Кинг-Конг помогут участникам вспомнить культовый фильм с Сандрой Буллок, но окажется, что главным фанатом этого кинопроизведения является вовсе не женская команда. Кто же победит в Угадай меня? Смотри в шоу Где логика? 12 выпуск от 11.05.2021 на сайте Нового канала.

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