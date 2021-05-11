Video: Выпуск 12. Раунд 3. Притула даст игрокам задание со звездочкой. Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 12 выпуск от 11.05.2021 на Новом канале часть 3 | Где логика онлайн на Новом канале
Новый канал / Де логіка? / Сезон 1 / Где логика: смотрите онлайн 12 выпуск от 11.05.2021 / Выпуск 12. Раунд 3. Притула даст игрокам задание со звездочкой. Где логика? Сезон 1
11 мая

Выпуск 12. Раунд 3. Притула даст игрокам задание со звездочкой. Где логика? Сезон 1

«Танцюльки» и «Все или ничего» будут выяснять, чья фантазия работает лучше в 3 раунде шоу Где логика? 12 выпуск от 11.05.2021 на сайте Нового канала. Влад Яма признается, что у него никогда не было желания съесть соленый огурец и запить его молоком, однако он точно знает, какие могут быть последствия у этого действия. А Юлия Санина и Алена Шоптенко просто поразят Сергея Притулу своими знаниями военной техники. Участники будут настолько легко справляться с заданиями, что ведущий приготовит для них самых сложный ребус из тех, что придумала команда программы. Что будет, если мужские трусы объединить с гитарными струнами? Это ты узнаешь в шоу Гд елогика? 12 выпуск от 11.05.2021 прямо сейчас.

Где логика 12 выпуск смотреть онлайн

Где логика 12 выпуск 4 раунд смотреть онлайн

Выпуск 12. Раунд 3. Притула даст игрокам задание со звездочкой. Где логика? Сезон 1
Выпуск 12. Раунд 1. Амбициозные планы Влада Ямы. Где логика? Сезон 1
Выпуск 12. Раунд 2. Алена Шоптенко – специалист по азартным играм. Где логика? ...
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности