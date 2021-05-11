«Танцюльки» и «Все или ничего» будут выяснять, чья фантазия работает лучше в 3 раунде шоу Где логика? 12 выпуск от 11.05.2021 на сайте Нового канала. Влад Яма признается, что у него никогда не было желания съесть соленый огурец и запить его молоком, однако он точно знает, какие могут быть последствия у этого действия. А Юлия Санина и Алена Шоптенко просто поразят Сергея Притулу своими знаниями военной техники. Участники будут настолько легко справляться с заданиями, что ведущий приготовит для них самых сложный ребус из тех, что придумала команда программы. Что будет, если мужские трусы объединить с гитарными струнами? Это ты узнаешь в шоу Гд елогика? 12 выпуск от 11.05.2021 прямо сейчас.

Где логика 12 выпуск смотреть онлайн

Где логика 12 выпуск 4 раунд смотреть онлайн