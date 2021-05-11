Во 2 раунде шоу Где логика? 12 выпуск от 11.05.2021 участники сыграют в Было да сплыло, в котором им необходимо найти недостающие предметы на картинках. Евгений Кот будет обеспокоен отсутствием на Титанике спасательных шлюпок, а Сергей Притула вспомнит, чем именно занимались Джек и Роза во время столкновения лайнера с айсбергом. В этом раунде выяснится, что у женской команды «Танцюльки» отличное зрение, что поможет им увидеть, чего конкретно не хватает на лесопилке и в казино. Игру Было да сплыло смотри прямо сейчас в шоу Где логика? 12 выпуск от 11.05.2021 на сайте Нового канала.

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