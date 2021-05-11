Ты смотришь 1 раунд в шоу Где логика? 12 выпуск от 11.05.2021, в котором принимают участие Юлия Санина, Евгений Кот, Алена Шоптенко и Влад Яма. Перед начало игры Сергей Притула поинтересуется у Алены Шоптенко, кого же она считает худшим танцовщиком (или танцовщицей) в украинском шоу-бизнесе. Также у ведущего есть неожиданные планы на карьеру Влада Ямы. Сергей предложит хореографу перестать судить различные шоу, а наконец-то возглавить Конституционный суд Украины. Как на такое отреагирует Влад Яма? И какая команда – «Все или ничего» или «Танцюльки» – победит в первом раунде? Смотри в шоу Где логика? 12 выпуск от 11.05.2021 на сайте Нового канала.

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