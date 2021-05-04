Ты смотришь финальный раунд в развлекательном шоу Где логика? 11 выпуск от 04.05.2021 на сайте Нового канала. В игре Логический пинг-понг командам начисляются баллы за каждый правильно разгаданный ребус. А это значит, что у аутсайдеров появится шанс обогнать соперников на финишной прямой. В шоу Где логика? 2021 команды «Еллоу Субмарины» и «Брют» будут отгадывать названия животных, и помогут им в этом Леся Никитюк, Виктор Бронюк и даже Бэтмен. Какая же команда сможет вырвать победу в финальном раунде? Смотри в шоу Где логика? 11 выпуск от 04.05.2021 прямо сейчас.

Где логика 11 выпуск смотреть онлайн