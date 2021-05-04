Video: Выпуск 11. Часть 4. Какой сериал заставит команды страдать? Где логика? Сезон 1

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04 мая

Выпуск 11. Часть 4. Какой сериал заставит команды страдать? Где логика? Сезон 1

Смотри онлайн 4 раунд в развлекательном шоу Где логика? 11 выпуск от 04.05.2021, в котором мужская команда продолжает наступать на пятки своим женам. В игре Угадай меня участники должны смотреть мультики, в которых зашифрованы названия известных фильмов и сериалов. В шоу Где логика? 2021 маленький мальчик с ножницами и поделками заставит игроков так долго думать над правильным ответом, что зрители успеют сходить на кухню, заварить чай и поболтать с домашними. Какой сериал станет практически непреодолимым препятствием для участников? Смотри прямо сейчас в шоу Где логика? 11 выпуск от 04.05.2021 на сайте Нового канала.

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Выпуск 11. Часть 4. Какой сериал заставит команды страдать? Где логика? Сезон 1
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