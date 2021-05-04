Ты смотришь 3 раунд в шоу Где логика? 11 выпуск 04.05.2021, в котором мужская команда наконец-то начнет перетягивать внимание на себя. Однако Сергею Притуле не понравится такой ход событий, и в шоу Где логика? 2021 он начнет подсказывать женской команде одними лишь звуками. Благодаря игре Плюс-минус ты узнаешь, как кристально чистая репутация и популярность мешают Сергею Бабкину и Игорю Ласточкину быстро давать правильные ответы. Все это смотри в Где логика? 11 выпуск от 04.05.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 11 выпуск смотреть онлайн

Где логика 11 выпуск 4 раунд смотреть онлайн