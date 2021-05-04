Ты смотришь 2 раунд в шоу Где логика? 11 выпуск от 04.05.2021, в котором участники сыграют в Было да сплыло. Игроки должны найти недостающие предметы на представленных картинках и быстрее соперников дать правильный ответ. В шоу Где логика? 2021 Сергей Притула сделает громкое заявление – Снежана Бабкина унизила ведущего программы, сказав, что у него нет сердца! Как Сергей Притула справится с этим? И кому подарит звание заслуженных «пенечков»? Смотри во 2 раунде шоу Где логика? 11 выпуск от 04.05.2021 на сайте Нового канала.

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