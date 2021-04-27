Video: Выпуск 10. Часть 5. Такого финала еще не было! Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 10 выпуск от 27.04.2021 на Новом канале часть 5 | Где логика онлайн на Новом канале
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27 апреля

Выпуск 10. Часть 5. Такого финала еще не было! Где логика? Сезон 1

Финал развлекательного шоу Где логика? 10 выпуск от 27.04.2021, в котором участники сыграют в Логический пинг-понг. На этот раз ребусы будут посвящены морским обитателям, и игрокам придется вспомнить весь школьный курс биологии и меню ресторанов. В последнем раунде битва будет настолько ожесточенной, что в конце программы Сергей Притула сделает заявление – он вынужден принять беспрецедентное решение. О чем идет речь? И почему Надежда Мейхер попросит ведущего не уходить с телевидения? Смотри в финале шоу Где логика? 10 выпуск от 27.04.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 10 выпуск смотреть онлайн

Выпуск 10. Часть 5. Такого финала еще не было! Где логика? Сезон 1
Выпуск 10. Часть 1. Надежда есть, но шансов нет. Где логика? Сезон 1 ...
Выпуск 10. Часть 2. Лишние части тела, по мнению Валерия Ославского. Где логика? ...
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