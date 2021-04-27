В развлекательном шоу Где логика? 10 выпуск от 27.04.2021 «Надежда есть» и «Шансов нет» сыграют в Угадай меня – конкурс, где необходимо угадывать названия фильмов и сериалов. В этом раунде Сергею Притуле настолько понравиться остроумие и эрудиция одного из участников, что он буквально захочет закружить этого человека на руках. Кто, по мнению ведущего, своей блестящей игрой заслуживает огромной статуэтки Оскар? И как дочь Валерия Ославского поможет ему разгадать сложный ребус? Узнаешь прямо сейчас в шоу Где логика? 10 выпуск от 27.04.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 10 выпуск смотреть онлайн

Где логика 10 выпуск 5 раунд смотреть онлайн