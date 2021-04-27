Video: Выпуск 10. Часть 4. Кому Притула хочет дать Оскар? Где логика? Сезон 1

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27 апреля

Выпуск 10. Часть 4. Кому Притула хочет дать Оскар? Где логика? Сезон 1

В развлекательном шоу Где логика? 10 выпуск от 27.04.2021 «Надежда есть» и «Шансов нет» сыграют в Угадай меня – конкурс, где необходимо угадывать названия фильмов и сериалов. В этом раунде Сергею Притуле настолько понравиться остроумие и эрудиция одного из участников, что он буквально захочет закружить этого человека на руках. Кто, по мнению ведущего, своей блестящей игрой заслуживает огромной статуэтки Оскар? И как дочь Валерия Ославского поможет ему разгадать сложный ребус? Узнаешь прямо сейчас в шоу Где логика? 10 выпуск от 27.04.2021 на сайте Нового канала.

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Выпуск 10. Часть 4. Кому Притула хочет дать Оскар? Где логика? Сезон 1
Выпуск 10. Часть 1. Надежда есть, но шансов нет. Где логика? Сезон 1 ...
Выпуск 10. Часть 2. Лишние части тела, по мнению Валерия Ославского. Где логика? ...
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