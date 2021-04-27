В 3 раунде шоу Где логика? 10 выпуск от 27.04.2021 участники сыграют в Плюс-минус. Командам нужно включить фантазию на максимум, чтобы с легкостью решать ребусы. И это удастся Надежде Матвеевой, которая просто раздавит соперников своей энергией, эрудицией и жизненным опытом. Телеведущая заставит Григория Решетника и Валерия Ославского молчать, а потом покажет, как два развода могут принести пользу в жизни. Потрясающую игру Надежды Матвеевой смотри в 3 раунде развлекательного шоу Где логика? 10 выпуск от 27.04.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 10 выпуск смотреть онлайн

Где логика 10 выпуск 4 раунд смотреть онлайн