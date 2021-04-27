Video: Выпуск 10. Часть 3. Надежда Матвеева заставит мужчин молчать. Где логика? Сезон 1

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27 апреля

Выпуск 10. Часть 3. Надежда Матвеева заставит мужчин молчать. Где логика? Сезон 1

В 3 раунде шоу Где логика? 10 выпуск от 27.04.2021 участники сыграют в Плюс-минус. Командам нужно включить фантазию на максимум, чтобы с легкостью решать ребусы. И это удастся Надежде Матвеевой, которая просто раздавит соперников своей энергией, эрудицией и жизненным опытом. Телеведущая заставит Григория Решетника и Валерия Ославского молчать, а потом покажет, как два развода могут принести пользу в жизни. Потрясающую игру Надежды Матвеевой смотри в 3 раунде развлекательного шоу Где логика? 10 выпуск от 27.04.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 10 выпуск смотреть онлайн

Где логика 10 выпуск 4 раунд смотреть онлайн

Выпуск 10. Часть 3. Надежда Матвеева заставит мужчин молчать. Где логика? Сезон 1
Выпуск 10. Часть 1. Надежда есть, но шансов нет. Где логика? Сезон 1 ...
Выпуск 10. Часть 2. Лишние части тела, по мнению Валерия Ославского. Где логика? ...
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