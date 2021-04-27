Ты смотришь 2 раунд в шоу Где логика? 10 выпуск от 27.04.2021, в котором участники сыграют в Третий лишний. В этом раунде ты узнаешь, какие части тела Валерий Ославский считает лишними, и как ведете себя Надежда Матвеева, когда она слегка навеселе. В шоу Где логика? 2021 Григорий Решетник наконец-то перестанет «выезжать» за счет умного сокомандника и наконец-то сам начнет давать правильные ответы. В Третьем лишнем «Надежда есть» и «Шансов нет» будут идти вровень, но желтый трактор решит исход раунда. Смотри все это в шоу Где логика? 10 выпуск от 27.04.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 10 выпуск смотреть онлайн

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