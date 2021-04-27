Ты смотришь развлекательное шоу Где логика? 10 выпуск от 27.04.2021, в котором принимают участие звезды телеканала СТБ. За женскую команду сыграют Надежда Мейхер и Надежда Матвеева, которые придумают вполне логичное название «Надежда есть». А на мужской стороне будут сражаться Григорий Решетник и Валерий Ославский, чья команда получит название «Шансов нет». В раунде Что общего? Сергей Притула признается, что одно из заданий оказалось ему не по зубам, но именно с ним Надежда Мейхер управилась за считанные секунды. Что же это за ребус? И сможешь ли ты быстро понять, что общего между фотографом, кроликом и игральными картами? Проверяй свою эрудицию в шоу Где логика? 10 выпуск от 27.04.2021 на сайте Нового канала.

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