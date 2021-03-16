Для певиц и суперблогерш Анны Тринчер и Jerry Heil мобильный телефон - это не просто гаджет, а настоящий рабочий инструмент. Все фото, видео, скрины и селфи, которые они не решаются показать в Instagram, хранятся в их галереях. Но Новый канал раскрутил девушек на то, чтобы они разблочили свои мобильные и показали все самое приватное. Как прошел день рождения Ани Тринчер, почему она плакала из-за своей же песню, как любит развлекаться Jerry Heil и что она делает в канун Нового года? Все это смотри в диджитал-игре «В личку к звезде».

Смотреть шоу Где логика? онлайн

«В личку к звезде» - диджитал-игра Нового канала со звездными участниками шоу «Где логика?» В ней украинские селебрити по очереди называют друг другу даты и показывают за эти даты контент в своих мобильных - фото или видео. Главное условие - никаких табу и максимальная откровенность. Мы обещаем: все, что было личным, станет публичным!