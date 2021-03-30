Смотрите по вторникам новый выпуск игрового шоу в 19:00 на Новом канале.

Звездные команды, вопросы на сообразительность и эрудицию, ведущий Сергей Притула. Все это - в юмористическом интеллектуальном шоу «Где логика?».

Мужская и женская команды сойдутся в одной студии, чтобы проверить, у кого сильнее логика. Им нужно выстоять 4 раунда и финал. А это не так просто. Проверьте на себе: как думаете, что получится, если объединить ботинки и шахматную доску? Узнай ответ на этот и другие вопросы со звездочкой по вторникам в 19:00 на Новом канале.