Video: Стоит ли пропускать дам вперед? Анонс 10 выпуска шоу «Где логика?» на Новом канале

Смотрите онлайн шоу Где логика АНОНС 10 выпуска 1 сезона на Новом канале
Новый канал / Де логіка? / Стоит ли пропускать дам вперед? Анонс 10 выпуска шоу «Где логика?» на Новом канале
22 апреля

Стоит ли пропускать дам вперед? Анонс 10 выпуска шоу «Где логика?» на Новом канале

Смотрите по вторникам новый выпуск игрового шоу в 19:00 на Новом канале. 

Звездные команды, вопросы на сообразительность и эрудицию, ведущий Сергей Притула. Все это - в юмористическом интеллектуальном шоу «Где логика?».

Мужская и женская команды сойдутся в одной студии, чтобы проверить, у кого сильнее логика. Им нужно выстоять 4 раунда и финал. А это не так просто. Проверьте на себе: как думаете, что получится, если объединить ботинки и шахматную доску? Узнай ответ на этот и другие вопросы со звездочкой по вторникам в 19:00 на Новом канале.

Стоит ли пропускать дам вперед? Анонс 10 выпуска шоу «Где логика?» на Новом канале
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