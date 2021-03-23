Доступ к мобильным селебрити получить просто невозможно, но Новому каналу удается и это. На этот раз рыться в фотогалереях друг друга будут супермодель и ведущая реалити «Супер Топ-модель по-украински» Алла Костромичева и участник Improv Live Show Вова Шумко. Что читает Алла Костромичова? Как она воспитывает сына и почему модель просто необходимо обеспечить едой на съемке? Как прошел день рождения Юры Ткача и почему Вова Шумко ездит на гастроли в повозке? Обо всем этом смотри в третьем выпуске игры «В личку к звезде»!

Смотреть шоу Где логика? онлайн

«В личку к звезде» - диджитал-игра Нового канала со звездными участниками шоу «Где логика?» В ней украинские селебрити по очереди называют друг другу даты и показывают за эти даты контент в своих мобильных - фото или видео. Главное условие - никаких табу и максимальная откровенность. Мы обещаем: все, что было личным, станет публичным!