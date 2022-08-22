«Впереди – свет!» Андрей Бедняков вспомнил Украину детства и помечтал об Украине будущего

Ведущий проекта Нового канала «Где логика?» поделился мыслями, которые всегда бурлят в его голове, и призвал всех верить в лучшее

Последние полгода все мысли украинцев заняты воспоминаниями о нашем спокойном прошлом и мечтами о свободном будущем. В канун Дня Независимости нашей несокрушимой страны хочется еще больше верить в победу.

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– Я стараюсь всегда думать о позитиве! Иначе тогда зачем это все? Такое количество смертей, разрушенных судеб, раненых людей… У нас нет другого выхода, как расцветать и цвести назло всем, – поделился мыслями телеведущий Андрей Бедняков в интервью Дмитрию Гордону. – Там же бесятся, когда мы цветем, когда у нас пахнет, когда у нас вкусно. Какой классный наш украинский борщ, кусок сала с луком. Я вот помню бабушку, село… Приезжал к ней молодой мальчик из города, не хотел оставаться на лето. И дядя садил меня возле дома под огромным деревом и говорил: «Андрюша Никаков, садись сюда». Потому что я не мог выговорить свою фамилию и говорил так. И вот я садился возле дяди, он отрезал себе сало, наливал 100 граммов, насыпал горячего борща, мне тоже насыпал и говорил: «Ешь и рассказывай». Я запомнил это на всю жизнь!

«Это не мечта. Это цель!»: Андрей Бедняков – о возвращении в Мариуполь

Ведущий проекта Нового канала «Где логика?» признается, что такие душевные воспоминания о детстве, о семье, о традициях греют душу больше всего!

– Это для меня Украина! Вкусная еда, люди, классное настроение, – признался Андрей Бедняков. – Мы умеем шутить! И должны продолжать это делать на зависть всем. Мы живем в своей стране. Как хотим, так и живем! У нас самая сильная нация, которую никому никогда не победить. Вы можете срывать наши флаги, перечеркивать нашу историю, говорить, что нас создал Ленин, да что угодно. Мы просто будем улыбаться. Все мысли сейчас лишь о том, чтобы Украина расцвела еще сильнее. Чтобы к нам пришли инвестиции, большой бизнес. Чтобы все понимали, что вкладывать деньги в Украину – это не только «чтобы помочь», но и «ведь это правильно и разумно». Я уверен в этом! Главное – пройти сейчас эту черную полосу в нашей истории. Впереди – свет, который скоро нам так засияет… Я хочу, чтобы каждый в это верил. Другого варианта быть не может!