Андрей Бедняков рассказал о возвращении в Мариуполь

Ведущий проекта Нового канала «Где логика?» признался, что уверен: рано или поздно все люди вернутся в свои родные украинские города. И нам вместе нужно об этом думать и действовать

Известный телеведущий Андрей Бедняков родом из Мариуполя. В последний раз он был дома за несколько дней до полномасштабного вторжения. Сейчас, несмотря на новости и в каком состоянии Мариуполь, ведущий проекта «Где логика?» (Новый канал) верит, что рано или поздно обязательно туда попадет.

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– Я уверен, что вернусь в свой родной город. Иначе зачем это все? Это не мечта. Это цель! Это справедливость, – говорит Андрей. – В школе я всегда «получал» за то, что ценил справедливость и стремился к ней. И сейчас хочу, чтобы справедливость была! Не желаю верить, что не вернусь в свой город. Я хочу вернуться в Мариуполь! Почему я должен отдавать его?

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Мариуполя, которым его знает Андрей Бедняков, а также все мариупольцы и гости города, к сожалению, уже нет. Но воспоминания никогда не исчезнут из памяти! Их не украсть.

– У меня забрали город, в котором я рос. Его нет. И самое страшное, что хотят отобрать у меня и многих мариупольцев – это воспоминания. У каждого они есть, – рассказывает Бедняков в интервью Дмитрию Гордону. – Это как в фильме «Люди в черном», когда персонажи что-то делали своим специальным прибором, и у всех исчезала память. Нам нужно очень сильно и надолго моргнуть, чтобы не попасть под этот луч. Я вот словно закрыл глаза, и когда открою, все окажется хорошо. Понятно, что не будет этого города, не будет домов, детских площадок, драмтеатра, нового пирса. Но будет наша земля! Наша украинская земля, которая никому, кроме нас, не принадлежит. Я уверен в этом! Мы сделаем все возможное для этого. Мне хочется верить, что все люди думают о том, чтобы такой парень как я, Андрей из Мариуполя, снова смог приехать в свой родной город. Чтобы Саша из Херсона снова приехал в свой родной город. Чтобы люди из Харькова, Донецка, Луганска вернулись в свои города. Если все украинцы будут постоянно думать об этом, нам все удастся.