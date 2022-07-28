Андрій Бєдняков зізнався, що за кілька днів до війни приїздив до Маріуполя

Телеведущий рассказал, как каждую ночь, начиная с 12 февраля, ждал начала полномасштабного вторжения

В то, что Россия нападет на Украину, не верил никто. Некоторые украинцы отвергали этот факт, а некоторые перестраховывались и готовились к худшему сценарию, который таки реализовался. Как, например, ведущий проекта «Где логика?» (Новый канал) Андрей Бедняков.

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– Я не верил, что полномасштабная война, которая сейчас происходит, вообще реальна, – признался телеведущий в интервью Дмитрию Гордону. – Приехал в Мариуполь, когда говорили о возможном вторжении 16 февраля. Накануне провел день рождения в Днепре, взял машину и приехал к маме. Не верил, но было такое: «А вдруг». Я должен был быть с мамой, я должен был быть там, чтобы, не дай Бог, если что-нибудь начнется, сразу хватать семью, сажать в автомобиль и уезжать оттуда.

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Андрей Бедняков вспоминает, что приехал в родной город 12 или 13 февраля и пробыл там несколько дней.

– Обычно я проводил время с мамой до того, как она засыпает. Потом встречался с друзьями, – рассказал он. – Да, каждый вечер мы с ними виделись, играли на приставке и обсуждали «будет или не будет»… Каждую ночь я засыпал под утро, где-то в 5, потому что ждал тех самых 4-х утра, которыми все пугали. Когда наступало это время, думал: «Все, сегодня не будет». И ложился спать. 16-го числа, если не ошибаюсь, мы опять же играли с друзьями, к утру я всех развозил по домам. По дороге заметили черный автомобиль марки Mercedes-Benz Maybach, который медленно ехал по пустому городу. Мы пошутили: «Ну, Леонидович (Ахметов Ринат Леонидович – прим. ред.) приехал, все нормально». Пошутили, разъехались, а утром я узнал, что он действительно приехал. В тот момент «отлегло», как говорится. Поскольку он здесь, значит, все нормально, ничего не будет. Я сел в автомобиль и поехал в Киев, потому что через два дня уже пришлось лететь в Катар снимать программу. Не верил, что такое начнется…