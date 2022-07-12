Андрей Бедняков – о Мариуполе

Ведущий проекта Нового канала «Где логика?» в который раз напомнил, что нельзя забывать о Мариуполе и других городах-героях

Русские оккупанты каждый день вызывают у украинцев все больше ненависти. Мы чувствуем обиду за людей, которые вынуждены были покинуть свои дома и бежать. Чувствуем злость за то, что агрессоры разрушили красивые и перспективные города. Ведущий проекта Нового канала «Где логика?» Андрей Бедняков, думая об оккупантах, ощущает ненависть и равнодушие.

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– Во мне борются две эти эмоции, – поделился он в интервью Дмитрию Гордону. – Ненависть я к себе не подпускаю, наотрез не хочу ее чувствовать. Она есть у многих, и сейчас действительно подбирается все ближе и ближе ко мне, но я ее отталкиваю. Не хочу ненавидеть, потому что это сжигает изнутри. Мне хочется равнодушия, что ли… Вообще не хочу знать, что происходит в той стране. Они живут своей жизнью, мы – своей. То, что они сделали с моим городом, я не прощу им никогда. Никогда!

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Андрей Бедняков каждый день смотрит новости, видео и фотографии о Мариуполе. Публикует все у себя в соцсетях и не может подобрать слов.

– Мариуполь – это боль. Я никогда не думал, что может быть так больно, – говорит телеведущий. – Мариуполь здорово развивался. Не скажу, что он был одним из самых лучших городов, но в перспективе мог бы таким стать. Очень много делалось! Красивые парки, детские площадки, рестораны. Хорошие люди! И, когда в один момент у тебя это отбирают, становится противно. Ведь ты не верил и не думал, что такое может произойти, что на тебя может напасть соседняя страна.

Бедняков признается, что главная цель сейчас – сделать так, чтобы никто не забывал о Мариуполе. Для этого нужно говорить, говорить и еще раз говорить!

– Не было и часа, чтобы не вспоминал свой город, – признается Андрей. – И я не хочу, чтобы забывали о Мариуполе. Это невозможно! Нельзя забывать! Сейчас не в обиду другим городам, абсолютно нет, но это мой родной город, и я понимаю, насколько важно нам всем помнить, что Мариуполь – это украинский город. И там остались люди, которые хотят жить в Украине.