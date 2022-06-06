Андрей Бедняков – о первом дне после войны

Ведущий проекта «Где логика?» (Новый канал) предположил, как будет себя чувствовать и что станет делать после нашей Победы

Жестокая война, которую на территории Украины развязала россия, продолжается. Но нет сомнений, что Победа за нами. Украинцы представляют первые дни после Победы, мечтают, чем займутся и с кем встретятся. Мыслями на этот счет поделился ведущий проекта Нового канала «Где логика?» Андрей Бедняков.

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– «Фух!» – вот так сделаю. «Это закончилось…» – сказал он в интервью проекту «Денис Time. Війна». – Люди говорят, что мы будем праздновать. Я не вижу, по крайней мере сейчас, себя человеком, который будет скакать и кричать «Ура! Ура! Мы выиграли!» Я, наверное, просто выдохну и скажу: «Наконец-то». А потом уже обязательно буду благодарить Вооруженные силы Украины. Политиков, которые делали все для того, чтобы Украина снова стала той страной, какой она была. Буду благодарить украинцев за то, что мы начали делать все вместе, как никогда сплочено.

«Люди в Мариуполе привыкли к взрывам»: Андрей Бедняков – о первом дне войны в родном городе

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И, конечно, в планах Беднякова – съездить в родной город:

– Я, наконец, мечтаю обнять своих родных. И поехать в Мариуполь. Я так хочу в Мариуполь… – говорит Андрей Бедняков. – Вы даже не можете себе представить, как я этого хочу. Жду дня, когда каждый поедет к себе домой!