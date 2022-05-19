Андрей Бедняков – об аудитории Instagram во время войны

Ведущий проекта Нового канала «Где логика?» рассказал, что ему писали подписчики соцсети

Украинские знаменитости с первого дня войны активно воюют на информационном фронте. Всеми возможными способами они доносят правду о войне, развязанной на территории Украины россией, до всего мира. Соцсети звезд, безусловно, одна из главных площадок для этого. Ведущий проекта Нового канала «Где логика?» Андрей Бедняков на странице в Instagram выражает свою четкую позицию и просто «кричит» о жестокости россиян в его родном городе Мариуполе. Реакцию «зозомбированных» он ждал недолго.

– Подписчики из россии очень многое мне писали. И проклятия, и «чтоб я сдох», – поделился Бедняков в интервью проекту «Денисов Time. Війна». – Но немало и тех, кто шокирован происходящим. Они писали: Мы с вами. Держитесь». Винят, бывает, что я обращаю внимание только на тех, кто желает зла. Но нет. Есть люди, которые высказывали соболезнования. Но для многих почему-то шоком оказалась моя позиция. «Ты забыл, с чьей ложки жрал», – «обожаю», когда такое пишут. Вот, условно, если тебе начальник платит деньги, а потом приходит в твою квартиру, уничтожает твою мебель и бьет твоих детей, ты должен стоять в углу и думать: «Он платит мне деньги, поэтому я буду молчать». Если люди этого не понимают, я не знаю, о чем можно говорить.

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До начала полномасштабной войны в Instagram Андрея Беднякова преобладала русская аудитория.

– Около 200 тысяч россиян отписались от меня в Instagram с начала войны, – рассказал телеведущий в интервью проекту «Слава+». – Я смотрел аналитику – сейчас у меня преобладает украинская аудитория.