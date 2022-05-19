Новый канал>Де логіка?>Новости

«От меня отписалось около 200 тысяч россиян»: Андрей Бедняков – об аудитории Instagram

Андрей Бедняков – об аудитории Instagram во время войны

Ведущий проекта Нового канала «Где логика?» рассказал, что ему писали подписчики соцсети

Украинские знаменитости с первого дня войны активно воюют на информационном фронте. Всеми возможными способами они доносят правду о войне, развязанной на территории Украины россией, до всего мира. Соцсети звезд, безусловно, одна из главных площадок для этого. Ведущий проекта Нового канала «Где логика?» Андрей Бедняков на странице в Instagram выражает свою четкую позицию и просто «кричит» о жестокости россиян в его родном городе Мариуполе. Реакцию «зозомбированных» он ждал недолго.

Андрей Бедняков – об аудитории Instagram во время войны

– Подписчики из россии очень многое мне писали. И проклятия, и «чтоб я сдох», – поделился Бедняков в интервью проекту «Денисов Time. Війна». – Но немало и тех, кто шокирован происходящим. Они писали: Мы с вами. Держитесь». Винят, бывает, что я обращаю внимание только на тех, кто желает зла. Но нет. Есть люди, которые высказывали соболезнования. Но для многих почему-то шоком оказалась моя позиция. «Ты забыл, с чьей ложки жрал», – «обожаю», когда такое пишут. Вот, условно, если тебе начальник платит деньги, а потом приходит в твою квартиру, уничтожает твою мебель и бьет твоих детей, ты должен стоять в углу и думать: «Он платит мне деньги, поэтому я буду молчать». Если люди этого не понимают, я не знаю, о чем можно говорить.

«Я в жизни столько не плакал, как за эту войну»: Андрей Бедняков вспомнил прогулки по Мариуполю

«Дочка постоянно спрашивает, когда закончится война»: Андрей Бедняков – о возвращении его семьи в Украину

До начала полномасштабной войны в Instagram Андрея Беднякова преобладала русская аудитория.

Андрей Бедняков – об аудитории Instagram во время войны

– Около 200 тысяч россиян отписались от меня в Instagram с начала войны, – рассказал телеведущий в интервью проекту «Слава+». – Я смотрел аналитику – сейчас у меня преобладает украинская аудитория.

де логіка новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь