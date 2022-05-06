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«Выбирались семь дней»: Андрей Бедняков – о друзьях из Мариуполя

Андрей Бедняков – о друзьях из Мариуполя

Телеведущий рассказал, как близкие ему люди выезжали из родного города

Вся Украина молится за несокрушимый Мариуполь, сильных и мужественных людей, которые скрываются в бомбоубежищах города. Ведущий проекта «Где логика?» на Новом канале Андрей Бедняков родом оттуда. Он поделился рассказами друзей, которые выехали, но успели увидеть настоящий ужас.

Андрей Бедняков – о друзьях из Мариуполя

– Я за все время услышал столько страшных историй… Могу только сказать, что в Мариуполе было еще хуже, чем в Буче, Гостомеле, Ирпене, – рассказал Бедняков в интервью проекту «Денисов Time. Війна». – Сейчас убирают все, пытаются уничтожить доказательства того, что там происходило. Мне рассказывают и показывают, как собирают тела, куда их сбрасывают, откуда забирают технику. В Мариуполе был ужас. Некоторые люди, выехавшие оттуда, днями не могли разговаривать. Им было трудно. Нужно время.

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О том, как сложно было уехать из Мариуполя, Андрей Бедняков знает от близких ему людей.

– Некоторые мои друзья выбирались семь дней. Сначала можно было вырваться оттуда, но люди просто не знали, что проводилась эвакуация, и можно было ехать, – говорит он. – До них доходили слухи, что на блокпостах расстреливают. Враг ходил и рассказывал только то, что хотел, чтобы люди слышали. И жители действительно не понимали, что происходит на самом деле. Когда начала доходить информация, что все нормально, можно эвакуироваться, люди на своем транспорте начали выезжать. Я не буду говорить о других, чтобы не искажать информацию. Расскажу только те истории, которыми поделились близкие друзья и семьи, которым мы сейчас помогаем. Один мой друг, например, добирался восемь или девять дней до территории другой страны, потому что в Украину не выпускали. Он пересек всю территорию россии, чтобы выехать в Европу. Рассказывал, что раздевали до трусов, если не полностью. Придирчиво рассматривали все татуировки. Искали среди людей украинских военных. К примеру, морских пехотинцев или бойцов «Азова». Всех мужчин проверяли, спрашивали, знают ли кого-то из военных, заглядывали в мессенджеры, рылись в телефонах…

Не всем друзьям Андрея Беднякова удалось выехать из Мариуполя.

– Есть очень хорошие знакомые, которые там остались. Также родственники моих друзей, – отмечает телеведущий. – А еще – несколько моих близких людей, с которыми я так и не смог выйти на связь. Невероятно переживаю, потому что очень давно ничего о них не слышал.

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