Соня Плакидюк – о первом опыте вождения авто

Во время съемок интеллектуально-развлекательного шоу Нового канала «Где логика?», которое стартует 3 марта, fashion-фотограф вспомнила форс-мажор в начале ее водительского опыта

Все, кто умеет водить машину, точно помнят свой первый раз за рулем. За кулисами шоу «Где логика?», которое с 3 марта покажет Новый канал, Соня Плакидюк в деталях рассказала о своих первых днях за рулем. Без форс-мажоров не обошлось.

– Трясущиеся руки у меня были только в первый раз, а потом села и поехала, – вспоминает Соня. – На трассу выехала уже на третий день самостоятельного вождения. Попала под ливень, у меня не включались дворники, закончился омыватель, а я не знала, как открыть капот. Заехала на заправку, и там мы с парнями-работниками очень долго стояли и просто смотрели друг на друга. Я говорю: «Парни, налейте мне омыватель». А они: «Без проблем. Откройте капот». Короче, звонила всем, у кого такая же марка машины, как у меня, чтобы они мне объяснили, где открывается этот капот. В итоге курс молодого бойца был пройден. Понятно, что еще не суперопытная, но уже нет этого стресса и трясущихся рук. Теперь я кайфую!

Вешалка и бокал для просекко: что носит в сумочке Оля Цыбульская

«На подарки для Потапа готов тратить больше, чем на себя»: Позитив – о своем гардеробе

Кстати, «курс молодого бойца» в вождении Соне помогали пройти подписчики.

– Спрашивала у себя в соцсетях: «Чем благодарить?» Мне писали: «Авариечкой». А если мигнут дальним светом – это значит, что пропускают, – рассказывает Плакидюк. – Я, конечно, пока еще постигла не все азы общения между водителями. Но уже ругаюсь! (смеется).

Второй сезон интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» Новый канал покажет уже с 3 марта в 20:00! Не пропустите яркую премьеру этой весны!