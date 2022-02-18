Что носит в сумочке Оля Цыбульская

За кулисами интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?», которое с 3 марта покажет Новый канал, певица призналась, какие пять вещей у нее с собой

За кулисами проекта Нового канала «Где логика?», который стартует 3 марта, известная украинская певица Оля Цыбульская позволила провести ревизию в ее сумочке. Эксклюзивно для Нового канала она поведала, какие вещи носит с собой. И главное – для чего!

Топ-5 вещей, которые всегда имеет при себе Оля Цыбульская:

Микрофон

– Микрофон – как зубная щетка. Очень индивидуальная штука. Я всегда со своим, – говорит Оля. – Весной у нас тур, поэтому репетиции в графике чуть ли не каждый день.

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Вешалка

– Я не знаю, почему это здесь, – смеется Цыбульская. – Наверное, примеряла look, который с утра привозила моя стилистка. Самого look’а в сумке, правда, нет.

Игрушечный трансформер

– Нестор (сын Оли – прим. ред.) всегда кладет мне в сумку какой-то талисман на удачу, – делится певица. – Сегодня это маленький робот-трансформер. Его послание мне как оберег.

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Тренажер для женских мышц

– После того как я познакомилась со своей подругой Наташей – лучшим сексологом страны, этот тренажер всегда со мной, – говорит артистка. – Небольшая вещица в виде капли на ниточке. Если ее правильно и регулярно использовать, можно быстро подтянуть все женские мышцы, избавиться от боли во время критических дней и удивить любимого. Проверено!

Бокал

– На самом деле я вообще не пью алкоголь, – смеется Оля Цыбульская. – Со мной пить невыгодно. Сразу становлюсь скучной и засыпаю. А вот красивый розовый бокал для просекко при мне, потому что это элемент TikTok-тренда к моему новому клипу. Ношу с собой и снимаю видео.

Премьеру второго сезона интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» Новый канал покажет уже 3 марта в 20:00! Ждите интересные загадки и ребусы, а также ярких украинских знаменитостей.