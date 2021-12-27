Андрей Бедняков вспомнил забавную историю из детства

Ведущий шоу «Где логика?» (Новый канал) вспомнил, как проводил Новогодние праздники, и что ему дарили

У современных детей есть четкая ассоциация: Новый год – множество подарков и исполнение желаний. А вот многие украинские знаменитости вспоминают, что в их детстве такого и близко не было. Ведущий шоу Нового канала «Где логика?» Андрей Бедняков признался, что дорогих новогодних сюрпризов в семье не делали.

– Наша семья жила не на широкую ногу, поэтому я никогда не требовал, не выпрашивал подарки, – делится Бедняков. – Родители что-то обязательно дарили, но ничего особенного. Четко помню, что мама из больницы, а папа с завода всегда доставали мне приглашение на новогодние детские утренники с большой елкой. Они набирали по два-три этих приглашения, и я столько же раз ходил. Потом оттуда у меня было много конфет. Также никогда не забуду особый подарок – игрушечный самолетик. Его нужно было тянуть за веревку, и он с помощью пропеллера взлетал.

Андрей Бедняков стал ведущим шоу «Где логика?» на Новом канале

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В период такого «марафона новогодних детских утренников» с Андреем произошла очень интересная история.

– Ко мне пришло понимание, что у Деда Мороза какие-то странные отношения со Снегурочкой, – вспоминает он. – Я просто зашел туда, куда не нужно было заходить. Заглянул в комнату, где эти персонажи целовались. Тогда задумался, как дедушка может целовать свою внучку? Это отложилось у меня в памяти, и потом не раз спрашивал: «Правда, что они внучка и дед?» Мне отвечали, что да. И я еще больше задумывался, свидетелем чего тогда стал? Возможно, он как-то так ее успокаивал… Навсегда запомнил этот момент.

Второй сезон интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» с ведущим Андреем Бедняковым Новый канал покажет в 2022 году!