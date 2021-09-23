Каким будет второй сезон Где логика? с Андреем Бедняковым

Две гири, два экрана, четыре звезды и Андрей Бедняков – объединяем и получаем мощный сезон интеллектуально-развлекательного шоу для всей семьи «Где логика?» В 2022 году зрителей Нового канала ждут яркие баттлы мужской и женской логик и большая порция загадок и ребусов, чтобы соревноваться со звездами, не вставая с дивана

По правилам шоу, звездные участники в четырех раундах и финале будут отгадывать задания на логику, смекалку и скорость мышления. Все загадки – авторская разработка редакторов и режиссеров Нового канала.

– Мы очень гордимся, что после первого сезона звезды мечтали проверить свою логику в нашем шоу! – рассказывает руководитель проекта Максим Пастухов. – В выпусках вы увидите олимпийских чемпионов, игроков сборной Украины по футболу, топовых актеров и хитмейкеров, блогеров-миллионников, инфлюенсеров и народных артистов. Среди участников – как уже знакомые по игре Маша Ефросинина, Анна Ризатдинова, Александр Педан, Анна Тринчер, Юрий Горбунов, так и новички: Юрий Ткач, Наталья Могилевская, Екатерина Павленко, Евгений Коноплянка, Ольга Харлан и многие другие.

Яркий Бедняков

Модератором игры и мастером шуток о звездах во втором сезоне «Где логика?» стал Андрей Бедняков. На площадке ему удалось создать уникальную атмосферу. Кстати, если вы думали, что ведущему диктуют все ответы на задания, то вы ошибались.

– Все задания я сам разгадывал заранее, – делится Андрей Бедняков. – Что-то давалось непросто, что-то легче. Редакторы подготовили загадки разной сложности, потому что, как показывает практика, логика работает у каждого по-своему. Над некоторыми задачами я думал 5-10 минут, а участники «брали» их за несколько секунд. Посмотрев на наших звезд во время съемок, понял, что они очень умные. Знаете, это тот случай, когда ведущий на их фоне выглядел «барашком» (смеется). В целом после съемок у меня замечательные эмоции – классные звезды, задания, классный сезон!

Андрей Бедняков стал ведущим шоу «Где логика?» на Новом канале

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Кстати, в шоу «Где логика?» Андрей Бедняков появится в довольно необычном образе.

– Мы поработали над стилем ведущего, – говорит руководитель проекта Максим Пастухов. – Я думаю, что в таком виде вы его еще не видели. Это в основном классические костюмы «тройки», но из ярких тканей. Андрей будет в бирюзовом, малиновом, фиолетовом, зеленом и еще многих оттенках.

Сюрпризы для звезд

Над созданием уникальных загадок и ребусов команда проекта работала в течение пяти месяцев. Редакторы писали задания, дизайнеры рисовали графику, а режиссеры делали раскадровку мультиков. Даже ведущий был вовлечен в процесс. Продумали все до мелочей!

– Не секрет, что многие задания мы подвязываем под наших участников, – рассказывает шеф-редактор шоу Анастасия Кутузова. – В четвертом раунде «Угадай меня», где показываем анимационные ролики, сюрпризы были для Юрия Горбунова, Ксении Мишиной, Даши Астафьевой. Зашифровали в заданиях фильмы, где они снимались, или ленты, созвучные с их именами. В раунде «Что общего?» удивили Аню Ризатдинову, когда одной из картинок оказалась ее фотография со съемок шоу «Хто зверху?» А еще у нас получались незапланированные сюрпризы. Например, в выпуске с Еленой-Кристиной Лебедь попался ребус с ответом «лебедь». В той же программе был мультик о мышке-поваре «Рататуй». А в составе мужской команды этой игры – Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов.

Второй сезон рейтингового шоу для всей семьи Новый канал покажет весной 2022 года!