Костя Войтенко – о школьном конфузе

Актер рассказал о прогулке по школьному двору во время урока

Прогул занятия – это стандартный поступок, с которым столкнулся каждый ученик или студент. Главное при этом – не попасться на глаза преподавателям. Для этого необходимо проявить смекалку и находчивость. Именно этого не хватило актеру ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) Косте Войтенко.

– Представьте, я решил прогулять уроки уже в первом классе, – признался актер за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал). – Тогда просто вышел из школы и прогуливался по двору. Нет бы пойти домой или еще куда-нибудь (улыбается).

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Похождения Кости по школьному двору заметила его мать.

– Дело в том, что она работала педагогом в моей школе, – говорит актер. – Очень удивилась, что я осмелился уйти с урока в первом классе. Наказания не получил, но был возвращен за парту.

Дивіться випуск «Де логіка?» з актором Костею Войтенком на You Tube Нового каналу