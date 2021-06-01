«Когда есть лента, мяч и обруч, машинки отходят на задний план»: Анна Ризатдинова – об увлечении сына

Во время съемок шоу «Где логика?» гимнастка поделилась мечтами о будущем своего чада

Украинская гимнастка, олимпийский призер Анна Ризатдинова за кулисами шоу «Где логика?», которое показывает Новый канал, рассказала о спортивном таланте своего сына. Оказывается, маленький Рома имеет большую страсть к гимнастическим принадлежностям.

– Когда у меня есть несколько часов свободного времени, пользуюсь моментом и провожу их вместе с сыном, – рассказывает Аня. – Обычно у нас все очень активно. Любим детские площадки и различные виды спорта. Дома есть все предметы для занятия гимнастикой, поэтому Рома их охотно берет. Например, бегает с лентой по квартире, играет с обручем и мячом. Кстати, он очень четко различает, где футбольный, а где гимнастический. К булавам, например, он ровно дышит, а вот другой реквизит использует в играх с удовольствием. Когда есть лента, мяч и обруч, то все машинки отходят на второй план.

Ризатдинова гордится, что ее сын в свои три годика понимает абсолютно все и узнает маму по телевизору.

– Он впитывает всю информацию, как губка, – рассказывает Анна. – Рома четко знает, что мама гимнастка. Когда мы были возле моей звезды на Аллее звезд возле ТРЦ «Гулливер», то я ему рассказала, что это открыли в честь мамы, потому что она много работала и выступала. Он все прекрасно понимает и узнает меня в эфире телевидения или на видео с соревнований по гимнастике. Когда видит, то сразу показывает пальчиком и говорит: «Это мама».

Олимпийская чемпионка не скрывает, что видит сына в будущем спортсменом.

– Это моя мечта! – делится она. – Я хочу, чтобы он занимался футболом. Позже можно добавить теннис и плавание.

А в новом выпуске интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» будет настоящая спортивная баталия. Сойдутся Анна Ризатдинова и Марина Боржемская против Дениса Беринчика и Олега Верняева. Кто кого – смотрите уже сегодня, 1 июня, в 19:00 на Новом канале!