Анна Ризатдинова – о выгорании после Олимпийских игр

Звезда рассказала, что случилось с ней после получения бронзовой медали в 2016 году

Сейчас имя украинской художественной гимнастки Анны Ризатдиновой знает вся страна. А все благодаря тому, что в 2016 году на Олимпийских играх девушка выиграла бронзовую медаль, прославив Украину на весь мир. В книге «Мой роман со спортом» Аня рассказала, как она пришла к своей победе.

А недавно за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) Анна Ризатдинова поделилась фото со своего отдыха после тех самых олимпийских игр 2016 года. На снимке призерша позировала в купальнике на пляже, отмечая свою бронзовую медаль на отдыхе.

– Это был мой первый отдых после Олимпийских игр за последние лет шесть. Вырвалась и целый месяц провела в Дубае. Там я очень много ела, поправилась на четыре килограмма. Это было резко после жестких тренировок, стресса, но я позволила себе все. Решила, что заслужила это. После большого спорта мой организм был настолько истощен морально и физически, что не хотелось ничего. От одной мысли прийти в зал мне становилось плохо, хотя я трудолюбивая. Но когда достигаешь определенной цели, когда медаль у тебя в руках, ты не понимаешь, зачем тебе дальше тренироваться. Поэтому после Олимпийских игр я стала очень ленивым человеком, – поделилась Анна Ризатдинова.

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Но «ленивый» период в жизни спортсменки продлился недолго, и уже через некоторое время девушка вернулась к физическим нагрузкам. Но участие в Олимпийских играх в ее списке целей больше не значится.

Не пропусти новый выпуск шоу «Где логика?» с Анной Ризатдиновой во вторник в 19:00 на Новом канале