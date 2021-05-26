Актеры Дизель Шоу – о самом нелогичном в жизни

Артисты рассказали о необдуманных решениях за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал)

Необдуманные поступки – не редкость в жизни актеров «Дизель Шоу». Иногда нелогичные действия даже доводили их до травм:

– Когда-то на улице в Одессе я подошла к лошади, которая катает деток, и решила ее погладить. А она в ответ укусила меня за живот, – вспомнила за кулисами шоу «Где логика?», которое показывает Новый канал, Яна Глущенко. – Логикой мой поступок даже не пах.

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Ее коллега Женя Сморигин сразу вспомнил о покупках.

– Самая нелогичная моя покупка – это пылесос для бассейна, – делится юморист. – Раньше мне приходилось целое лето раз в неделю два часа тратить на чистку бассейна. Теперь раз в неделю чищу и бассейн, и пылесос! Купил еще как-то соковыжималку из Кореи. Долго думал, смотрел обзоры и наконец-то выбрал ту самую. Теперь пьем соки каждый день. Это уже самое логичное решение, связанное с техникой.

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Егор Крутоголов более рассудителен в вопросах покупок. Но тоже не без грешка.

– Я обычно не делаю спонтанных, необдуманных и слишком дорогих покупок. Собираю мнения, отзывы, советуюсь с женой и друзьями, и только потом принимаю решение, – рассказал Егор Крутоголов Новому каналу. – Но куча нелогичных покупок у меня тоже есть: ненужные колонки, измерители давления, часы, тренажеры, одежда из интернета.

Смотрите выпуск интеллектуально-развлекательного шоу Нового канала с актерами «Дизель Шоу» на сайте и на YouTube. А свежие противостояния мужской и женской логики включайте во вторник в 19:00 в эфире телеканала.