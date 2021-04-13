Даша Астафьева – о нелогичных поступках

За кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) певица рассказала об «особом виде комедии в ее шкафу»

Купить что-то, а потом сто раз задуматься, зачем это нужно, и нужно ли вообще. Знакомая ситуация? Такие истории есть и у украинских знаменитостей. Они делятся ими за кулисами шоу «Где логика?», которое каждый вторник показывает Новый канал.

– Самые нелогичные поступки в моей жизни связаны с покупками, – делится Даша Астафьева. – У меня есть привычка покупать вещи в надежде, что похудею и влезу в них. Обычно эта одежда меньше моей на размер или два. Я называю это отдельным видом комедии в моем шкафу (смеется). А еще у меня есть около 10 пар очков для зрения. Но почему-то, когда я ехала на съемки шоу «Где логика?», не вспомнила, что они мне понадобятся. В итоге еле-еле могла рассмотреть картинки с заданиями и нервничала из-за этого. А потом все-таки вспомнила, что очки у меня есть, и надела их уже во время игры. После этого борьба стала еще более ожесточенной.

До карантина: Как Слава Каминская познакомила сына и дочь с украинским метро (ФОТО)

«Делала make up невестам»: Alyona Alyona – о хобби

Чем закончится противостояние мужской и женской логики в восьмом выпуске интеллектуально-развлекательного шоу для всей семьи «Где логика?» – смотрите уже сегодня, 13 апреля, в 19:00 на Новом канале. Вас ждет очень горячая, во всех смыслах этого слова, игра – Даша Астафьева и Слава Каминская будут соревноваться с Даниэлем Салемом и Иракли Макацарией. Вы не можете это пропустить!