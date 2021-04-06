Владимир Остапчук VS Джуд Лоу в образе Молодого Папы (ФОТО)

Шоумен превратился в персонажа популярного сериала

Украинский телеведущий Владимир Остапчук за долгие годы работы на телевидении уже привык примерять на себя разные роли. К тому же, в свое свободное время он любит пародировать украинских звезд в своем Instagram, удачно подмечая их особенности. Иногда артистизм и харизма Остапчука настолько подходят определенному персонажу, что отличить оригинал от «дубликата» почти невозможно. Удачным тому примером является превращение Владимира Остапчука в Молодого Папу из одноименного сериала Паоло Соррентино.

За кулисами шоу «Где логика?» Владимир Остапчук поделился снимком, на котором предстал в образе Молодого Папы для одного из своих проектов. На фото он позирует в красной сутане – разрезном платье и пилеолусе, традиционном головном уборе римо-католиков, и с поднятыми вверх ладонями. Невероятную схожесть Вовы с Джудом Лоу в образе Молодого Папы прокомментировала певица MamaRika:

– Ты похож, трындец! Тебе идет, поэтому подумай, может, все-таки податься в религию.

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На что Владимир Остапчук отшутился:

– За мои грехи я попаду точно знаю куда.

Не пропусти новый выпуск шоу «Где логика?» с участием Владимира Остапчука сегодня в 19:00 на Новом канале