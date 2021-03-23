Что Алла Костромичева прятала под юбкой

Телеведущая рассказала, где держала шпаргалки во время экзаменов

Почти каждый хотя бы раз в своей жизни писал шпаргалки. За кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) ведущая реалити «Супер Топ-модель по-украински» Алла Костромичева рассказала, где она прятала подсказки для экзамена.

– Я всегда писала шпаргалки, – рассказывает ведущая. – Кстати, даже мама позволяла мне делать такие записи. Ведь когда их готовила, то прорабатывала и запоминала весь материал.

Чтобы преподаватели не увидели шпаргалки, Алла тщательно их прятала.

– У меня была счастливая юбка для экзаменов, – с улыбкой говорит ведущая. – В ее подкладке имелся кармашек. Вот туда я аккуратно складывала все свои заметки. Признаюсь, очень редко использовала.

Алла любила сдавать экзамены первой. Когда она выходила из кабинета, то одногруппники становились в очередь за шпаргалками будущей ведущей Нового канала.

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– У меня идеальный почерк, – рассказывает телеведущая. – Поэтому все заметки были аккуратно написаны и пронумерованы по экзаменационным билетам. Любой мог их брать и использовать. Я всегда с радостью делилась шпаргалками. Как награду получала помощь при сдаче лабораторных работ.

Смотрите сегодня семейное шоу «Где логика?» в 19:00 на Новом канале с Аллой Костромичевой, Соней Плакидюк, Владимиром Шумко и Костей Трембовецким.