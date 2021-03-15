Оля Цибульская – о подарке для мужа

За кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) певица призналась, что терпеть не может шопинг

9 марта Новый канал показал премьеру – интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» Зрители могли наблюдать сразу за двумя играми звезд украинского шоу-бизнеса и заодно проверить и свою логику. 16 марта ждите снова два выпуска проекта. В одном из них сыграет артистка Оля Цибульская. За кулисами она сделала несколько признаний. Оказывается, певица терпеть не может караоке и шопинг. А, если представить это вместе…

– Если есть ад – это шопинг в караоке. Или караоке в торговом центре. Я терпеть не могу ни одно, ни другое. Караоке – это преступление против музыки. А часа по магазинам делают из меня жвачку. Я люблю покупать только подарки, и только в особых местах, – делится Цибульская. – В Барселоне есть магазин, куда я всегда еду за обувью, а в Каннах – замечательная лавка с шляпами. Как-то я уговорила мужа купить ему 1500-ую шляпу за большие деньги. Текст «Давай лучше выберем что-то тебе, у меня есть похожих десять» на меня не действовал. Я так чувствовала тогда. Мы все-таки купили шляпу. А вечером я разломала это хрупкое соломенное изделие своей пятой точкой. Просто шлепнулась с мороженым и пакетами на заднее сиденье авто, где шляпа отдыхала после тяжелого рабочего дня. Есть ли в этой истории логика? Нету. Но выдержка моего мужа, которая гремела в воздухе в тот день, – это еще тот деликатес. Люблю эксклюзивные эмоции.

«Не думал, что это случится со мной в 30 лет»: Тарас Цимбалюк – о самой большой мечте

«Одним из обязательных пунктов было съесть мороженное»: Женя Кот поделился эксклюзивной подробностью и архивным фото со своей экзотической свадьбы

Смотрите шоу «Где логика?» уже завтра в 19:00 и в 20:00. В первом выпуске ждите певиц Анну Тринчер и Jerry Heil, музыканта Позитива и блогера Дмитрия Евтушенко. А во втором выпуске будет настоящая битва: певица Оля Цибульская и хореограф Илона Гвоздева будут играть против певца Ivan Navi и ведущего Дмитрия Танковича. Чья логика победит – мужская или женская?