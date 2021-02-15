Оля Цибульская сыграла в Было – не было

Новый канал за кулисами шоу «Где логика?» устроил для украинской певицы игру на романтическую тематику

Романтика в воздухе ощущается не только 14 февраля, в День влюбленных, а еще пару дней до и после него. Поэтому ловите порцию звездных признаний о «делах сердечных». За кулисами шоу «Где логика?», которое весной покажет Новый канал, откровениями поделилась зажигательная украинская певица Оля Цибульская. Она сыграла в игру «Было – не было» на романтическую тематику.

Встречалась с несколькими мужчинами одновременно.

– Было в школьные годы, – признается Оля. – Ходила на свидания без поцелуев, чтобы сравнить, чем отличаются мужчины. Конечно, кроме тяги к романтическим приключениям гормонального характера.

Неудачные свидания или неудачные (оскорбительные) сюрпризы.

– Было! – говорит Цибульская. – Тост моего бывшего, который, кстати, ни разу не видел меня голой, в Новогоднюю ночь в компании всех друзей: «Желаю, чтобы у тебя наконец выросла грудь!» (смеется.)

Серенады под окном или другие творческие поступки.

– Было. Мне подарили картину известного художника с выставки в Париже, – рассказывает певица. – Так один кавалер хотел попасть в мое сердце. Картину вернула. Я не Лувр, чтобы впускать в свой дом человека, который мне не по душе, даже с лучшими полотнами.

Стриптиз.

– Было. Помню, как на «Фабриці зірок» в честь Дня влюбленных нам, девушкам, подарили стриптизеров, – вспоминает Оля. – Неизвестные парни в одних трусах, трущиеся о тебя за деньги – не мой десерт. Сама же танцевала на Тенерифе у океана. Думаю, этим купила своего Мусика навсегда.

Секс в общественном или экстремальном месте.

– Было. Секс в лифте многоэтажки в Нью-Йорке, – говорит исполнительница. – Нью-Йоркский пейзаж в тот день я не помню. А вот его поцелуи – до сих пор.

Боялся говорить в прямом эфире: Сергей Притула – о работе на радио

«Мангал, шашлык, сосисочки, мяско»: Вова Шумко устроил день рождения своему псу

Признание в любви мужчине первой.

– Не было. Я не рассказываю о любви. Я о ней пою, – говорит Цибульская.

Секс по телефону или виртуально.

– Не было. Это как музыка без нот или зима без снега, – отвечает Оля. – Когда любишь, как писал Станиславский, хочешь касаться.

Ценные подарки от незнакомцев.

– Не было. Обычно человек, который сделал ценный подарок, обязательно даст понять, кто он. Чеков, слава Богу, не присылали, а письма и смс о разбитом сердце – да. Все драгоценности нелюбимым возвращаю, – признается артистка.

Свидание с фанатом.

– Было. Больше не пойду, – делится Цибульская. – В мужчинах, конечно, по древней легенде, главное – поступки, а не слова. Но когда он не может говорить и постоянно думает, кому бы поскорее рассказать об этой встрече, то такая себе романтика получается.

Желание родить еще одного ребенка.

– Есть! Это первое, что женщина хочет сделать, когда действительно любит.

В одну игру сыграли с Олей Цыбульской за кулисами, а в другую, на логику, сыграем в кадре. С 9 марта Новый канал покажет премьеру – интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?»