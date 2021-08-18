Вася и Люба попадут в прошлое. Анонс спецвыпуска сериала «Будиночок на щастя. Бурбон часу» ко Дню Независимости Украины

Вы точно скучали за этими супругами! Поэтому ловите хорошую новость: Новый канал покажет спецвыпуск ситкома в День Независимости Украины - 24 августа в 18:00!

Желтые бочки с квасом, телефонные будки, карамельные петушки на палочке, первые гривны - привет, в 1996 год. Именно туда попадут главные герои ситкома «Будиночок на щастя» Вася и Люба. Не на машине времени, а благодаря самогонному аппарату, на котором Вася начал гнать бурбон из кукурузы.

Смотрите 24 августа в 18:00 на Новом канале