Не пропусти повтор 1 сезона «Будиночок на щастя» перед грандиозной премьерой его продолжения! Включай 8 октября в 22:00!

«Будиночок на щастя» – молодая модница Маша (Галина Безрук) соглашается на уговоры любимого мужа Макса (Константин Войтенко) начать собственный бизнес и открыть страусиную ферму в селе. Из шумной, благоустроенной столицы молодая пара переезжает в старый бабушкин дом в пгт Сеньковка, где прошло детство Макса. Смогут ли они выжить в деревне? Колорита веселым приключениям молодой пары добавляют хитроватые и любопытные соседи – Василий (Назар Заднепровский) и Люба (Виталина Библив). Умудренные жизненным опытом, они воспринимают новоприбывших киевлян, как нечто странное, но жутко интересное. Эмоциональный диалог села и города порождает массу забавных недоразумений и смешных событий.

Будиночок на щастя смотреть онлайн