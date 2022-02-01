Деревенские приключения возвращаются! Правда, теперь они будут частично городские… Уже 7 февраля с 18:00 на Новом канале стартует долгожданный 3 сезон комедийного сериала «Будиночок на щастя». Макс и Маша, Любаня и Василий снова будут удивлять тебя своими приключениями, но уже не только в Сеньковке, но и в Киеве. И пока ты ждешь премьеры 3 сезона, предлагаем вспомнить, с чего все начиналось и что же делалось в 1 и 2 сезонах сериала «Будиночок на щастя».

Смотри Будиночок на щастя 1 сезон онлайн

Смотри Будиночок на щастя 2 сезон онлайн