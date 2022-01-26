Макс и Маша из «Будиночка на щастя» приглашают смеяться по-новому на Новом!

7 февраля на Новом канале стартует продолжение любимой истории о невероятной четверке из Сеньковки в третьем сезоне «Будиночок на щастя», а уже весной по будням с 18:00 - комедийные сериалы «Полкан» и «Молодая». Не пропусти!