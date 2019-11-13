Смотри премьеру 2 сезона «Будиночка на щастя» со вторника по четверг в 22:00 на Новом канале!

«Будиночок на щастя» – молодая модница Маша (Галина Безрук) соглашается на уговоры любимого мужа Макса (Константин Войтенко) начать собственный бизнес и открыть страусиную ферму в селе. Из шумной, благоустроенной столицы молодая пара переезжает в старый бабушкин дом в пгт Сеньковка, где прошло детство Макса. Смогут ли они выжить в деревне? Колорита веселым приключениям молодой пары добавляют хитроватые и любопытные соседи – Василий (Назар Заднепровский) и Люба (Виталина Библив). Умудренные жизненным опытом, они воспринимают новоприбывших киевлян, как нечто странное, но жутко интересное. Эмоциональный диалог села и города порождает массу забавных недоразумений и смешных событий.

Во втором сезоне соседей еще больше сложных ситуаций. Ведь к Любе и Васылю приедет сын Назар, а Маша с Максом будут готовиться к пополнению в семействе.

Будиночок на щастя смотреть онлайн