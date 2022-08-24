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«Будиночок на щастя» помогает украинцам, потерявшим жилье

«Будиночок на щастя» помогает украинцам, потерявшим жилье

С 24 августа Новый канал вернул в эфир все сезоны любимого сериала о неугомонной четверке из Сеньковки. Снятый до полномасштабной войны, ситком поможет немного отвлечься от ужасов, происходящих сегодня. А еще у него добрая миссия – помочь пострадавшим украинцам

Тысячи украинских семей потеряли свои дома в результате преступных действий россии. Чтобы помочь таким людям, Новый канал будет сопровождать показ сериала «Будиночок на щастя» благотворительным сбором для проекта Фонда Сергея Притулы NEST (в переводе – «семейное гнездо» – прим. ред.). Цель проекта – вернуть домой украинские семьи, построить временные мобильные дома на земельных участках семей, для которых это жилье предназначено.

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Все зрители смогут поддержать создание временных «будиночків на щастя» для пострадавших семей, внеся свой благотворительный вклад по QR-коду, который будет размещаться во время показа сериала в эфире Нового канала.

Включайте Новый канал с понедельника по четверг в 19:00, наслаждайтесь любимым сериалом и помогайте украинцам.

«Будиночок на щастя» помогает украинцам, потерявшим жилье

О чем сериал?

Максим – бизнесмен-мечтатель, которому надоел активный ритм жизни в большом городе, поэтому он решил переехать в маленькое, но веселое село Сеньковка. Такому повороту событий не очень обрадовалась его жена Маша. Девушка привыкла проводить свободное время в торговых центрах и салонах красоты, но вовсе не в огороде. Новые соседи супругов – Василь и Люба – решили познакомиться с новоприбывшими и помочь освоить правила сельской жизни.

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