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«Кажется, что и не было другой жизни»: Константин Войтенко – о своем волонтерстве

«Кажется, что и не было другой жизни»: Константин Войтенко – о своем волонтерстве

Актер сериала «Будиночок на щастя», который показывает Новый канал, рассказал, что мечтает после победы с гордостью и улыбкой оглянуться на все сделанные хорошие поступки

Почти с первого дня войны звезда украинского комедийного сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) Константин Войтенко вместе с профессиональным танцовщиком Антоном Нестерко объединились и помогают украинским воинам. За пять месяцев войны парни творческих профессий переквалифицировались в настоящих волонтеров!

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«Кажется, что и не было другой жизни»: Константин Войтенко – о своем волонтерстве

– Мир стал совсем другим, мы словно попали в иное измерение. Я вот, например, уже разбираюсь в коллиматорных прицелах. Хотя раньше для меня это был просто «прицел», – смеется Костя. – Мне кажется, что и не было другой жизни, что вот сейчас – моя жизнь. Я так привык к ней. Думаю, что после войны даже буду немного скучать.

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Константин Войтенко со своим коллегой делают все возможное, чтобы приблизить победу Украины, и актер надеется, что эти хорошие ежедневные дела и сплоченность украинцев останутся доброй традицией и после войны.

– Мой мастер курса, прошедший Вторую мировую, рассказывал, что это были лучшие годы его жизни. Несмотря на то, что идет ужасная война, она все же заставляет совершать хорошие поступки. И мне кажется, это на всю жизнь! – поделился актер в YouTube-проекте украинской телеведущей Милы Еремеевой «Очима правди». – Мы сейчас делаем очень доброе дело и будем скучать, как бы это ни звучало. Нам нужно максимально ускорить победу, победить, а потом оглянуться назад и сказать: «Ну, это было так как надо» (улыбается).

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