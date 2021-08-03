Бурбон времени: герои «Будиночок на щастя» попали в прошлое

Вы точно скучали по этим супругам! Поэтому держите хорошую новость: Новый канал покажет спецвыпуск ситкома в День Независимости Украины

Желтые бочки с квасом, телефонные будки, карамельные петушки на палочке, первые гривны — привет, в 1996 год. Именно туда попадут главные герои ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) Вася и Люба. Не в машине времени, а благодаря самогонному аппарату, на котором Вася (актер Назар Заднепровский) начал гнать бурбон из кукурузы. Увлекательные приключения супругов зрители увидят 24 августа в 18:00 на Новом канале.

Постоянно прятали желтые листья: как снимали новый сезон «Будиночка на щастя»

— Спецвыпуск по случаю Дня Независимости будет небольшим вступлением к третьему сезону сериала, — рассказывает режиссер-постановщик и продюсер Сергей Атрощенко. — Мы вернули героев в их молодость. Поэтому и серии построили на воспоминаниях и атмосфере того времени.

Люба (актриса Виталина Библив) оденет лосины, малиновую юбку и станет грозой Сеньковки.

— И снова встречу первого парня на деревне и пойму, что именно он должен стать моим мужем, — с улыбкой рассказывает актриса.

Вместе герои погрузятся в увлекательное приключение прошлым.

— Вспоминаю молодость не только в кадре, и вам советую, — рассказывает актер Назар Заднепровский. — Поэтому очень рекомендую посмотреть спецвыпуск родителям, которые сейчас «пилят» своих детей за мелочи. Пусть вспомнят, какими они были в молодости и каких ошибок допускались.

Уже по традиции съемки происходили в селе Сеньковка, где живут главные герои «Будиночок на щастя». Основные сцены снимали у дома Васи и Любы и на центральной площади села. Кстати, именно тогда и жителям Сеньковки выпала возможность стать актерами ситкома. Потому что кто гармонично въехал в кадр на велосипеде, а кто-то прошел рядом с актерами.

Премьера спецвыпуске «Будиночок на щастя» ко Дню Независимости 24 августа в 18:00 на Новом канале