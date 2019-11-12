Главная сваха страны Леся Никитюк в 8 выпуске проекта Кто против блондинок? 2 сезон от 12.11.2019 превратит студию в настоящий ЗАГС, а блондинок – в невест в нежных платьях. А все ради того, чтобы известный актер и музыкант Сергей Бабкин попытался осуществить мечту каждой из 50 блонд – выйти замуж! Но не станет ли он чьим-то новым «мужем»? Ответ – дальше!

Нового героя интеллектуальной игры Кто против блондинок? 2 сезон 8 выпуск от 12.11.2019 собьют с толку трогательные истории блондинок, лайфхаки настоящих невест и необычные свадебные конкурсы. А одна из блондинок вообще решит насильно надеть «кольцо» на Сергея! Смотри онлайн продолжение шоу, чтобы узнать секреты удачного замужества.

Сергея Бабкина и Лесю Никитюк в шоу Кто против блондинок? 2 сезон 8 выпуск приятно удивит 4-й ряд блондинок! Там они встретят свою хорошую подругу, известного хореографа Алену Шоптенко. Танцовщица поделится с блондами своей трогательной супружеской историей. Елена поставила сотни свадебных танцев другим парам, но никогда не танцевала свой семейный вальс! Возможно, в студии Кто против блондинок? (2019) Шоптенко наконец его исполнит? Узнаешь через мгновение.

Блонда-бомба Юлия отойдет от свадебных стандартов и вызовет Сергея Бабкина на макаронную дуэль. Задача проста: на скорость съесть пасту без помощи рук. Кто быстрее справится – певец или импозантная блондинка?

Смотри онлайн 8 выпуск шоу Кто против блондинок? и первым узнай результаты свадебного соревнования блондинок и Сергея Бабкина.

Кто против блондинок 7 выпуск смотреть онлайн