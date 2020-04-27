Смотри 13 выпуск нового яркого сезона игрового шоу «Кто против блондинок?» 28 апреля на Новом канале.

«Кто против блондинок?» - это битва умов и интуиции. Сексуальные и умные красавицы объединятся, чтобы развенчать стереотипы о «глупых блондах», и вызовут на интеллектуальную дуэль звездного мужчину. Новый сезон - новые правила! Интересно, кто из мужчин сможет обыграть красавиц на этот раз?